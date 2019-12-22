Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Haberler » Güncel » Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı - Haber

Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38
Isparta'da otomobil devrildi: 6 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

'in kullandığı 07 HJS 78 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Fele Pınarı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Sude, Enes, Miyase ve Esma Özdemir ile Şerife Kazancı yaralandı.

Yaralılar durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Enes Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler