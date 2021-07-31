Isparta'da ormana giriş yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da ormana giriş yasaklandı

Isparta'da ormana giriş yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Oğulcan Engin Sevda Erginci Bergüzar Korel
Spor Diego Mete Gazoz Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da ormana giriş yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:22:31. #1.15#

title