Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü ile Burdur'un Bucak ilçesinin Kızıllı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına havadan da helikopter su bıraktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.


Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca

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