Isparta'da önlem alınmadan yapılan iş şaşkınlık oluşturdu

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir binanın dış cephe temizliğinin hiçbir önlem alınmadan yapılması tehlikeye davetiye çıkardı.

Isparta'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı 122. Cadde üzerindeki bir binada dış cephe temizliği yapıldığı sırada boya sıvaları aşağıya düştü. O onlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olayda yaralanan olmadı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Yerel