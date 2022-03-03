Isparta'da okullar 1 gün tatil - Haberler

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Isparta'da okullar 1 gün tatil

Demirören Haber Ajansı, Ali Çevikbaş - Güncel
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Isparta'da okullar 1 gün tatil

ISPARTA'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

ISPARTA'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."


Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

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