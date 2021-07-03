Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Vatan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Alper Fındos yönetimindeki 07 APT 239 plakalı motosiklet, bulvarda motorlu taşıt sürücüleri sınav sorumlusu olarak görev yapıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ekmekçi'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Fındos ile Ekmekçi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Alper Fındos, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ekmekçi'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Isparta'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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