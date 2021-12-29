ISPARTA (İHA) - Isparta'da kütüphanesi olmayan köy okulu kütüphaneye kavuştu

ISPARTA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Ispartalı Off Road tutkunları, kampanyaya destek vermek amacıyla kütüphanesi bulunmayan Yalvaç'ın Koruyaka Köyü'ndeki ilkokula kütüphane açtı. Okullarına kütüphane açılan öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Isparta'da kütüphanesi olmayan okullar biri de Yalvaç ilçesinde bulunan Koruyaka İlkokulu'ydu. Ispartalı Off-Road tutkunları, kampanyaya destek vermek amacıyla Koruyaka İlkokulu'na kütüphane açtı.

Düzenlenen kütüphane açılışına Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahredtin Gözgün, Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, Off-Road tutkunları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gönüllüler kar kış dinlemeden topladıkları kitapları kütüphaneye taşıdı. Off-Road tutkunları tarafından hazırlanan kütüphane, öğrencilerle birlikte kesilen kurdele ile açıldı. Öğrenciler ise okullarında kütüphanenin açılmasından dolayı mutluluklarını gizleyemedi. Öğrenciler ayrıca adrenalin tutkunu off-road üyeleri ile birlikte gönüllerince eğledi.