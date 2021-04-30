Isparta'da kiraz bahçeleri bu yıl da boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da kiraz bahçeleri bu yıl da boş kaldı

Isparta'da kiraz bahçeleri bu yıl da boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Nisan ayı ortalarında başlayan kiraz çiçeği(sakura) görsel şöleni bu yıl da pandemi nedeniyle tutkunlarını ağırlayamadı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Nisan ayı ortalarında başlayan kiraz çiçeği(sakura) görsel şöleni bu yıl da pandemi nedeniyle tutkunlarını ağırlayamadı.

Gül ve lavanta gibi birçok güzelliğe sahip olan Isparta'da Nisan ayında farklı bir güzellik dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan ve dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç eden Uluborlu ilçesi, kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte beyaza büründü. Japon kültüründe önemli bir figür olan ve Sakura olarak adlandırılan kiraz çiçekleri için pandemiden önce özellikle Uzak Doğu ülkelerinden Isparta'ya turistler geliyordu. Ancak pandemiyle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu sene de kiraz bahçeleri boş kaldı.

"Dünya pazarında yıldız konumunda"

Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, 1970'lerden sonra özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde ihracata yönelik kiraz üretiminin hızla yaygınlaştığını ve Türk kirazının Avrupalı tüketicinin gözdesi haline geldiğini söyledi. Erdoğan, coğrafi konum olarak mikroklima özelliğine sahip Uluborlu ilçesinin '0900' koduyla ürettiği kirazın ise dünya pazarında yıldız konumunda olduğunu belirtti.

"Umarım salgın sonrası şölenlerle eski tadımızı bulacağız"

Pandemi dönemi öncesinde ilçedeki kiraz çiçeklerini görmek için Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerden 2 yıldır uzak kalındığını ifade eden Erdoğan, "Uluborlu'da baharla birlikte çiçeklenmeye başlayan binlerce dekar kiraz bahçesi, Nisan ayının sonuna doğru beyaz çiçekleriyle tüm ovayı kaplıyor. Umarım salgın sonrası dönemde tekrar canlılığımızı kazanarak festivallerle, şölenlerle eski tadımızı bulacağız" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Ali Tandoğan Gökhan Gönül Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da kiraz bahçeleri bu yıl da boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:29:41. #1.16#

title