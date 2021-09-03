Isparta'da kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 şahsı suçüstü yakalarken, şahısların yanlarındaki malzemelere el konuldu.

Isparta'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 şahsı suçüstü yakalarken, şahısların yanlarındaki malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine gelerek kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda S.G. (47), V.B. (42), R.E. (51). M.E. (31), R.E, (25), Ş.E. (54) ve Z.E. (50) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazı bölgesinde 2 adet el telsizi, 1 kg kimyevi gübre, 2 adet 40 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz maskesi, 3 adet kırıcı, 10 adet kırıcı ucu, 3 adet su motoru, 45 m su borusu, 15 m uzunluğunda dağcı ipi, 2 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet manivela ve 1 adet balyoz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili yakalanan toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı