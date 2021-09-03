Isparta'da kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı

Isparta'da kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 şahsı suçüstü yakalarken, şahısların yanlarındaki malzemelere el konuldu.

Isparta'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 şahsı suçüstü yakalarken, şahısların yanlarındaki malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine gelerek kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda S.G. (47), V.B. (42), R.E. (51). M.E. (31), R.E, (25), Ş.E. (54) ve Z.E. (50) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazı bölgesinde 2 adet el telsizi, 1 kg kimyevi gübre, 2 adet 40 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz maskesi, 3 adet kırıcı, 10 adet kırıcı ucu, 3 adet su motoru, 45 m su borusu, 15 m uzunluğunda dağcı ipi, 2 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet manivela ve 1 adet balyoz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili yakalanan toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış
Devriye gezen ekipler buldu! Darp ettiği yaşlı adamın ellerini ayaklarını bağlayıp ormana atmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Alper Yılmaz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Isparta'da kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:16:38. #1.14#

title