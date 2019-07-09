Isparta'da kaçak kazı operasyonu
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kütüklü Tepe mevkisinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, N.T, N.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.
Bölgede arama yapan ekipler, dedektör, dedektör kulaklığı ile aparatı, 2 bakır metal arama çubuğu, 10 metre kablo, el feneri, kürek ve kazma ele geçirdi.
Kaynak: AA
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