Isparta'da kaçak kazı operasyonu

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kütüklü Tepe mevkisinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, N.T, N.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

Bölgede arama yapan ekipler, dedektör, dedektör kulaklığı ile aparatı, 2 bakır metal arama çubuğu, 10 metre kablo, el feneri, kürek ve kazma ele geçirdi.

Kaynak: AA