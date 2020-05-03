Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü
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Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü

Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü
03.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:11

Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural: "Denetimlerde fahiş fiyat görmedik" Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaağaç pazarının kapatılmasının ardından ilk kez kurulan yeni pazarda esnafın...

Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü

Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural: "Denetimlerde fahiş fiyat görmedik"

ISPARTA - Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaağaç pazarının kapatılmasının ardından ilk kez kurulan yeni pazarda esnafın korona virüs tedbirlerine uyup, uymadığı ile fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde esnafların tek tek ateşleri ölçüldü.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında Karaağaç pazarının geçici süreyle kapatılmasının ardından vatandaş ve esnaftan gelen talepler üzerine Davraz Mahallesindeki kapalı alanda pazar günleri yeni bir pazar kurulmasına karar verdi. İlk kez bugün kurulan pazarda Isparta Ticaret İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Isparta Esnaf Odaları Birliği'nden oluşan bir ekip, esnafın korona virüs tedbirlerine uyup, uymadığı konusunda denetimler gerçekleştirdi. Esnafların tek tek ateşlerinin ölçüldüğü denetimlerde faturalar üzerinden fiyat kontrolü de yapıldı.

"Market ve pazarlarda denetim yapıyoruz"

Denetimler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, market ve pazar yerlerinde ürünlerin etiketleri ile fiyatları konusunda denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Pazarlarda özellikle ürünlerin hal kayıt sistemine kayıtlı olup, olmadığına baktıklarını ifade eden Ülger, "Korona salgını uzun süredir tüm dünyayı tehdidi almış bulunmaktadır. Ülkemizde de 3 aydır topyekün olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Pazarlarımızda, market ve alışveriş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususunda ilimizde gerekli kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, birliğimiz ve ticaret odamızla bu denetimleri sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Fahiş fiyat görmedik"

Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural da, esnaf ve vatandaşın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda kurallara uymaya gayret gösterdiklerine değinen Tural, "Karaağaç Mahallesinde kurulan pazarımızın burada açılmasından dolayı esnaf odaları birliğimiz, sebzeciler ve manavlar odası başkanımız, ticaret il müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte esnafımızın kurallara uyup uymadığı ve etiket ile faturalarına bakmak suretiyle bir inceleme yaptık. İncelemelerimizde fiyatlarda fahiş fiyat görmedik. Esnafımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Bu süreçten geçerken herkes birbirine yardımcı olmalı. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor" dedi.

Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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