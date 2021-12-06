Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zeki Gökkaya'nın (78) kullandığı 32 ABC 04 plakalı otomobil, Yalvaç- Özgüney kara yolunda, Ömer Çayır (74) idaresindeki 34 ABF 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerdeki Emine Gökkaya (54) ile Gülümser Çayır (59), hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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