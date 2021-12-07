Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir evden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığını ekipleri, Köke köyündeki bir evden 13 bin lira ile 100 avro çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, S.C, B.A.C ve Z.C'yi saklandıkları evde çaldıkları paralarla yakaladı.

Şüphelilerin daha önce de Çaltı köyünden akü ve kaynak makinesi gibi eşyalar çaldıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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