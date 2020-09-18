Isparta'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Isparta'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Isparta'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
18.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:34

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.N.K. ve R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, çalınan buzağı sahibine geri verildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Demirtaş
Fatih Demirtaş
AA Editörü
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