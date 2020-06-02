Isparta'da depreme dayanıksız 3 okul yıkıldı, yeni okul yatırımları başladı
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Isparta'da depreme dayanıksız 3 okul yıkıldı, yeni okul yatırımları başladı

Isparta'da depreme dayanıksız olan 3 okul binası yıkılırken, yeni okul inşaatları için çalışmalar başladı.

Isparta'da depreme dayanıksız 3 okul yıkıldı, yeni okul yatırımları başladı
02.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:31

Isparta'da depreme dayanıksız olan 3 okul binası yıkılırken, yeni okul inşaatları için çalışmalar başladı. Ayrıca kentte hayırseverler tarafından inşa ettirilen okul binalarının da yapım süreci devam ediyor.

Isparta'da koronavirüsle mücadelenin yanı sıra kamu yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde eğitim yatırımlarının bir kısmı hayırsever vatandaşlar tarafından devam ettirilirken, bir kısmı ise İl özel İdaresi tarafından sürdürülüyor. Bu bağlamda teknik incelemeler yapılarak yıkılmasına karar verilen 3 okul binasının yıkımları tamamlandı. Yıkımı yapılan okullar için yapılacak ihalenin ardından yeni inşaatlar başlayacak.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yıkımı tamamlanan ve 16 derslikli olarak yeniden inşa edilecek olan Şehit Hasan Hüseyin Gül Ortaokulu binasının yapılacağı alan ile Davraz Mahallesinde, Gülbirlik İlkokulu yanına hayırsever vatandaşlar tarafından yapımı üstlenilen okul binası inşaatında incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ında hazır bulunduğu incelemede Vali Seymenoğlu inşaat ile ilgili teknik heyetten bilgi aldı.

Isparta 'da inşaatına önümüzdeki günlerde başlanılacak bir diğer okul ise Gülistan Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Ünal İlkokulu. Yıkım işlemleri biten okul alanında Vali Seymenoğlu ilgilerden projeyle ilgili bilgi aldı.

İl merkezinde çalışmaları devam eden ve yeni eğitim öğretim yılı öncesi bitirilecek olan diğer bir okul inşaatı ise 11 derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ek binası. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberindeki heyetle birlikte okulun bölümlerini inceledi, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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