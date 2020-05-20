Isparta'da çocuklar 4 saatlik izni bayram alışverişi kuyruğunda geçirdi
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Isparta'da çocuklar 4 saatlik izni bayram alışverişi kuyruğunda geçirdi

Isparta'da çocuklar 4 saatlik izni bayram alışverişi kuyruğunda geçirdi Isparta'da 0-14 yaş grubu çocuklar, 4 saatlik izinlerinde aileleriyle bayram alışverişi için mağazalara akın etti.

20.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:22

Isparta'da çocuklar 4 saatlik izni bayram alışverişi kuyruğunda geçirdi

ISPARTA - Isparta'da 0-14 yaş grubu çocuklar, 4 saatlik izinlerinde aileleriyle bayram alışverişi için mağazalara akın etti. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, polis sık sık sosyal mesafe anonsu yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 20 yaş ve altı gruplar için geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Isparta'da 0-14 yaş grubu çocuklardan aileleriyle birlikte bayram alışverişine gidenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Kent merkezindeki giyim mağazalarının önünde bayram alışverişi için uzun kuyruklar oluşurken, emniyet ekipleri de sürekli olarak polis aracından mağaza önünde bekleyen çocuk ve ailelerine sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak çoğu zaman mağaza önündeki kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

"Çocuk bayramlık alamayacağız diye ağlıyor"

Ünal Arslan, çocuğa bayram alışverişi için mağazaya geldiklerini belirterek, çok fazla kalabalık olması nedeniyle giremediklerini söyledi. Arslan, "Böyle olmaz ya hiç serbest etmesinler, ya da ettiklerinde tam etsinler. Çocuk bayramlık alamayacağız diye ağlıyor" dedi.

"Çocuğa bayramlık alacağız"

Çocuğuyla mağaza dışında bekleeyen Hüseyin Altın da eşinin bayramlık almak için mağazaya girdiğini ifade etti. Küçük çocukları mağazaya almadıklarını belirten Altın, "İyi bir durum ancak kalabalık ortalık. Çocuğa bayramlık alacağız. Çocuk işte istiyor, yapacak bir şey yok, alacağız" diye konuştu.

"Kuyrukta sosyal mesafeye dikkat ederek, bekliyoruz"

Mehmet Şimşek ise çocuklara 4 saatlik izin verilmesinin faydalı bir durum olduğunu kaydetti. Çocuklarla dışarıda zaman geçirme fırsatı bulduklarını ifade eden Şimşek, "Çocuğun bayramlık ihtiyaçlarını görmek için mağazaya geldik. Şuan kuyrukta sosyal mesafeye dikkat ederek, beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Isparta'da çocuklar 4 saatlik izni bayram alışverişi kuyruğunda geçirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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