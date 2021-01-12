Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
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Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

12.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:06

- Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu Isparta'da bir apartta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan E., başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

- Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

ISPARTA - Isparta'da bir apartta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan E., başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay saat 16.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan E.'den haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan E.'yi başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan E.'nin öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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