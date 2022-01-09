Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakaören köyünde Ramazan Kurt ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, Ramazan Kurt'a av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kurt'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kurt'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı saklandığı evin çatısında yakaladı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title