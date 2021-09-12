Isparta'da aşısını yaptırmayan öğretmen sayısı yarı yarıya düştü

ISPARTA - Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlamasıyla birlikte özellikle öğretmenlerin aşılanma sürecini değerlendiren Isparta Milli Eğitim İl Müdürü vekili Ramazan Büyükküpçü, "Yüz yüze eğitimin ilk haftasında aşısını yaptırmayan öğretmen sayımız yarı yarıya düştü" dedi.

Okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla birlikte öğretmenlerin aşılanma süreçleri büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte koronavirüs aşısını olmayan öğretmenlerin olması nedeniyle aşısını olmayan öğretmen ve personellerin haftada iki kere PCR testi olma zorunluluğu getirildi.

Kentteki öğretmenlerin aşı durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim İl Müdür vekili Ramazan Büyükküpçü, " Geçtiğimiz haftanın başında bazı öğretmenlerimiz aşı olmamışlardı, bir hafta içinde bu sayı yarı yarıya indi umarım ki diğer arkadaşlarımızda aşılarını yaptırmak için gerekli tedbirlerini almışlardır, çünkü aşısını olmayan öğretmenimiz, çalışanımız, hizmetlimiz ve servisçilerimiz haftada 2 defa PCR testi vermek zorundadır" dedi.