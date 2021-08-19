Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor
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Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

- Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor Isparta'da polisin trafik denetiminde kullandığı alkolmetre çubukları sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılıyor.

- Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor

ISPARTA - Isparta'da polisin trafik denetiminde kullandığı alkolmetre çubukları sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kent merkezinde çeşitli sokak ve caddelerde sürücüler üzerinde alkol denetimleri gece gündüz tüm hızıyla devam ediyor. Alkol denetimleri sırasında kullanılan alkolmetre çubukları daha önce uygun şekilde çöpe atılıyordu. Isparta Emniyet Müdürlüğü, başlattığı sıfır atık projesi ile bu çubukları geri dönüşüme kazandırıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde kullandıkları alkolmetre çubuklarını yanlarında bulunan sıfır atık kutularına bırakıyor. Bu kutular daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Bu sayede alkolmetre çubukları hem doğayı kirletmiyor hem de geri dönüşüm olarak kazandırılmış oluyor.

(MEY-ASA-İA-

Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor
Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor
Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor
Isparta'da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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