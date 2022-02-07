Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Demirören Haber Ajansı, Alparslan Çınar - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

BAKAN DÖNMEZ: ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOREnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde enerji nakil hatlarında yapılan çalışmaları inceledi.

ISPARTA (DHA) - BAKAN DÖNMEZ: ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde enerji nakil hatlarında yapılan çalışmaları inceledi. Burada konuşan Bakan Dönmez, il ve ilçe merkezlerindeki şebekelere enerji gönderildiğini söyledi. Dönmez, "Kırsalda ve bazı beldelerde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Kuleönü'nde şu anda yüzde 65'lik kısımda elektrik var. Ekiplerimiz burada çalışıyor. Akşama kadar da burayı enerjilendirmiş olacağız. En kısa sürede burayı toparlamış olacağız" dedi.


Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Güncel

Fatih Dönmez, Kuleönü, Isparta, Enerji, Güncel, Haber

title