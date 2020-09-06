Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü
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Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü

Isparta'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında KPSS'ye girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Koronavirüs hastaları da KPSS'de ter döktü
06.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:39

Isparta'da KPSS'ye başvuru yapan ve kısa bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası evlerinde karantinaya alınan adaylar için özel ekipler oluşturuldu. ÖSYM'ye yaptıkları başvurunun ardından belirlenen 42 koronavirüs hastası, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla evlerinden alınıp, sınava girecekleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Burada sadece koronavirüslü hastalar için oluşturulan özel ve gerekli tedbirlerin alındığı sınıflara alınan hastalar, sınav bitişinde de yine aynı ambulanslarla evlerine bırakıldı.

KİMSEYLE TEMAS ETTİRİLMEDİ

Isparta il genelinde 42 koronavirüs hastasının sınava girdiğini söyleyen Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, ÖSYM il koordinatörlüğünden bize gelen listeye göre hasta adayları adreslerinden alarak ambulanslarla gerekli her türlü tedbir alınarak, sınava merkezi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasına götürdük. Sınavın bitiş saatinden sonra adaylar bu merkezden alınarak, hiç kimseyle temas ettirilmeden yine adreslerine sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı dedi.

Kaynak: DHA

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