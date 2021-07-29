Isparta'da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı: 4 yaralı

Isparta'da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı: 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Isparta'da 2 otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Isparta'da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı: 4 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da 2 otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 110 Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Topyıldız idaresindeki 32 AAN 941 plakalı otomobil, alt yoldan kontrolsüz şekilde caddeye çıkan Salih Köse yönetimindeki 34 YM 4895 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç, üst yoldan caddeye çıkmak için bekleyen Ali Sağlam idaresindeki 32 HH 992 plakalı belediyeye ait kamyonete çarparak durabildi. Kazada 34 YM 4895 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emine Köse, Ümmü Gülsüm Köse ve Zeynep Köse ile 32 AAN 941 plakalı aracın sürücüsü Osman Topyıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 AAN 941 plakalı otomobilin seyir halindeyken, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan 34 YM 4895 plakalı otomobil ile çarpıştığı yer aldı. Ayrıca çarpışmanın ardından iki aracın yola çıkmak üzere bekleyen belediyeye ait kamyonete çarptıkları anlar da yine görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün