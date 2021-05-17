Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi
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Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi

Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da 17 günlük tam kapanma süresi boyunca tedbirleri ihlal eden 626 kişiye 1 milyon 927 bin lira cezai işlem uygulandı.

Isparta'da 17 günlük tam kapanma süresi boyunca tedbirleri ihlal eden 626 kişiye 1 milyon 927 bin lira cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgını kapsamında vaka sayıları arttı, Türkiye'de 17 günlük tam kapanma uygulaması hayata geçirildi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması bugün itibariyle sona erdi. Kısıtlama süresince emniyet ekipleri de kentin belirli noktalarında hem sürücülere, hem de vatandaşlara yönelik izin belgesi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durduruldu, izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Isparta'nın tam kapanma dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerinin bilançosu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Isparta'da 17 günlük kısıtlama kapsamında izin belgesiz sokağa çıkan 626 kişiye 1 milyon 927 bin 470 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 şehirlerarası toplu taşıma firmasına ise toplam 10 bin 407 liralık ceza kesildi. - ISPARTA

Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi
Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi
Isparta'da 17 günde 1 milyon 927 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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