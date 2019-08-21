Isparta Belediyesi'nden kente örnek sokak uygulaması

21.08.2019 11:43

Isparta Belediyesi Kepeci Mahallesi 1214 (Nur) Sokak'ta altyapı ve yol çalışması gerçekleştirdi. Sokakta faklı bir çalışmaya imza atıldı. Bu kapsamda sokağın içme suyu, kanalizasyon hatları yenilenirken, elektrik hatları da yer altına alındı. Bununla birlikte altyapısı tamamlanan sokakta farklı bir uygulama gerçekleştirildi. Asfalt yerine sokak ve kaldırımları farklı renklerde taş ile kaplandı.

Şanlıtürk: "Modern bir hale getirildi"

1214 Sokak'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, "Sokağımızın altyapı çalışmaları ile birlikte sokağın üst kaplamaları da değiştirilerek, daha sağlıklı ve modern bir hale getirildi. Başkanımızın talimatları doğrultusunda teknik ekibimiz ciddi bir çalışma yaparak, en uygun, sağlıklı ve sağlam malzeme olarak çoklu kalıplarda üretilen yedi farklı ebatta üretilen özel kilit taşı seçilmiştir. Sokağımızda üç farklı renk kullanılmıştır. Sokağımızın içme suyu, kanalizasyon ve elektrik hatları yenilendi. Sokağımızın aydınlatması özel armatürler kullanılarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

Mahallelerinde bulunan 1214 Sokağın şehrin en çok ziyaretçi alan sokaklarından birisi olduğunu söyleyen Kepeci Mahallesi Muhtarı Raşit Gülören de, çalışmalardan dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti.

Gülören, "Isparta'mızın vitrinlerinden birisi diyebileceğimiz bir sokak. Bundan önceki yer döşemesi sokağımıza uygun bir döşeme değildi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu sokağımızı yeniledi. Sokak döşemesi oldukça kaliteli oldu. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA