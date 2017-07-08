İspanyol Müziğinin Kraliçesi' Buika'dan, 4 Bin Yıllık Antik Kentte Konser

' İSPANYOL müziğinin kraliçesi' olarak bilinen Buika, dünya turnesi kapsamında Antalya'nın Finike İlçesi'ndeki 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti'nde konser verdi.



Finike'de düzenlenen '2'nci Uluslararası Portakal Festivali- Orange Fest Etkinlikleri' kapsamında, flamenko, caz ve rumba ritimlerini harmanlayan Buika konser verdi. Dünya turnesi kapsamında Finike'ye gelen Buika, Arif Mahallesi'ndeki 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Konseri, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve Arykanda Antik Kenti kazılarına 40 yıl başkanlık yapan merhum Prof.Dr. Cevdet Bayburtluoğlu'nun eşi İnci Bayburtluoğlu, Nasuh Mahruki, gazeteci İsmail Küçükkaya da izledi.



Konserin yapılacağı antik kentin agorasına kurulan Yörük çadırı gündüz ziyaretçi akınına uğradı. Konseri izlemeye gelenleri amfi tiyatronun girişinde Likya döneminin askerlerini canlandıran mankenler karşıladı. Konserde kullanılan müzik aletleri, arazi aracıyla antik kente getirildikten sonra belediye işçileri tarafından sahneye taşındı. Daha sonra sahneye çıkan Buika, Flamenko, caz ve rumba ritimlerini harmanlayarak seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Finike'nin portakalı ve antik kentleriyle altın değerleri olan bir kent olduğunu belirterek, ay ışığında konserle festivale final yaptıklarını söyledi.



Prof.Dr. Cevdet Bayburtluoğlu'nun eşi arkeolog İnci Bayburtluoğlu ise Arykanda'nın etkinliklerle hayat bulmasından mutluluk duyduğunu kaydetti. Uzun yıllar Arykanda kazılarına başkanlık yapan eşinin tarihi kenti çok sevdiğini anlatan İnci Bayburtluoğlu, "Eşim 40 yıl aralıksız burada çalıştı. Bu demektir ki bütün hayatı, bütün gençliği burada geçti. Yazları pek beraber olamazdık, ben başka kazılara giderdim. Çünkü ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalıştım. Yıllık izinlerimde gelir ben de burada çalışırdım. Çok mutlu olurdum. Eşimi kaybettikten sonra da yazın buraya geliyorum. Arykanda önemli bir Likya şehri. Bir vadi içerisinde, doğası çok güzel bir yer" diye konuştu.



Başkan Kaan Osman Sarıoğlu konser sonunda Buika'ya belediye kadın kooperatifi tarafından üretilen yöresel reçeller, Finike Limyra taşından yapılmış tablo, plaket ve çiçek verdi.



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