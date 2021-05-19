İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ignacio Moreira