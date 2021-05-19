İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
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İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale

Anadolu Ajansı / Ignacio Moreira - Haberler | Güncel

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ignacio Moreira

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