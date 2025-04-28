"İspanya ve Portekiz'de elektrikler neden kesildi?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Enerji şirketleri ve yetkililer elektrik akışını yeniden sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Peki, İspanya ve Portekiz'de bu geniş çaplı elektrik kesintisinin nedeni nedir? İspanya ve Portekiz'de elektrikler neden kesildi?

İSPANYA VE PORTEKİZ'DE ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ?

İki ülkenin de elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu. Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.