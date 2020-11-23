İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın

23.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:49
İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın

İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.

İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.

İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait Boing 747 tipi yolcu uçağı paniğe neden oldu.yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.Yerel medya, itfaiye ekiplerinin hızla kabinde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüğünü; yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmiyor.

- İspanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'den Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni
ABD'den Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni
Üsküdar'da tarihi camideki yangın - Yangın anı
Üsküdar'da tarihi camideki yangın - Yangın anı
Rusya barış güçlerini taşıyan 20 uçağı Erivan'a gönderdi
Rusya barış güçlerini taşıyan 20 uçağı Erivan'a gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Meral Akşener Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Kutsi Berkun Oya İdil Fırat İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 17:54:47. #1.15#
title