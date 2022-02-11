İspanya'da tükenen su rezervleri ve kuraklık - Haberler
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İspanya'da tükenen su rezervleri ve kuraklık

DailyMotion.com - Güncel
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İspanya'nın güneyi, Avrupa'ya sebze ve meyve sağlayan ana tarım bölgelerinden biri. Ancak yoğun tarımsal faaliyet ve iklim değişikliği su rezervlerini tüketiyor ve giderek daha fazla alan çorak hale geliyor.

İspanya'nın güneyi, Avrupa'ya sebze ve meyve sağlayan ana tarım bölgelerinden biri. Ancak yoğun tarımsal faaliyet ve iklim değişikliği su rezervlerini tüketiyor ve giderek daha fazla alan çorak hale geliyor. Diğer yandan ise bazı çiftçiler limon, zeytin üretiminden daha fazla su gerektiren ama daha karlı gördükleri avokado üretimine geçiyor. Bunun için zeytin ağaçlarını kesenler var.

DailyMotion.com - Güncel

İspanya, Tarım, su, Güncel, Haberler

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