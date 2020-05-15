İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 138 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi daha yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 27 bin 459'a çıktı.

İspanya'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 459'a yükselirken; vaka sayısının 273 bini geçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA