İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı: 4 yılda 4. seçim ihtimali

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulmak istenen sol hükümet meclisten güvenoyu alamadı. Ülkede son 4 yılda 3 seçim gerçekleşirken koalisyon kurulamaması durumunda 4 senede 4. seçime gidilecek.

Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, aşırı sol Unidas Podemos ile bakanlık dağılımındaki görüş ayrılığından dolayı anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle