İspanya'da seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sosyalistler önde, aşırı sağ yükselişte

İspanya'da seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sosyalistler önde, aşırı sağ yükselişte

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerin sandık çıkışı anketlerine göre Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yarışı önde götürürken, herhangi bir parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşamadı. Anketler aşırı sağ görüşlü Vox'un ise 24 milletvekili sayısını ikiye katlayacağına işaret ediyor.

10.11.2019 23:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:01
İspanya'da seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sosyalistler önde, aşırı sağ yükselişte

'da yapılan erken genel seçimlerin sandık çıkışı anketlerine göre (PSOE) yarışı önde götürürken, herhangi parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşamadı. PSOE'nin meclisteki mevcut sandalye sayısının azalarak 114 ila 119 olacağı öngörülüyor.


Anketler, aşırı sağ görüşlü Vox'un 24 milletvekili sayısını ikiye katlayacağına işaret ediyor. Sonuçların resmileşmesi halinde parlamentoda üçüncü büyük parti olacak Vox seçimlerde en çok başarıyı elde eden parti de olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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