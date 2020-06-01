İspanya'da partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim özür diledi
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BBC

İspanya'da partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim özür diledi

İspanya'da geçen hafta bir partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, karantina önlemlerine uymadığı için halktan özür diledi.

İspanya'da partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim özür diledi
01.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:20

İspanya'da geçen hafta bir partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, karantina önlemlerine uymadığı için halktan özür diledi.

Kral Philippe'in yeğeni olan, tahtın 10'uncu sıradaki varisi 28 yaşındaki Joachim, Pazar günü yayımladığı mesajda "Yaptıklarımdan derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Prens Joachim 26 Mayıs'ta stajı için Belçika'dan İspanya'ya gitmiş ve iki gün sonra güneydeki Cordoba kentinde bir partiye katılmıştı.

Prens Joachim mesajında "Ziyaretim sırasında karantina önlemlerine uymadığım için özür diliyorum. Bu zor zamanlarda kimseyi incitmek istemedim" dedi.

En fazla 15 kişiye izin veriliyor

Cordoba'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde en fazla 15 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

İspanyol polisi 27 kişinin katıldığı partiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Kuralları ihlal ettiği belirlenenlerin 10 bin Euro'ya kadar ceza alabilecekleri belirtiliyor.

Prens Joachim'in hafif koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanırken, partiye katılan tüm kişilerin karantinaya alındıkları bildirildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da bugün itibarıyla 286.509 vaka kayıtlara geçerken açıklanan ölü sayısı 27.127'ye ulaştı.

BBC

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