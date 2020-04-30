İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Toledo sokakları bomboş
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İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Toledo sokakları bomboş

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 275'e yükseldi.

İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Toledo sokakları bomboş
30.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:48

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 275'e yükseldi. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve İspanya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan yılda yaklaşık 3,5 milyon turisti ağırlayan Toledo şehrinde ise salgın nedeniyle sokaklarda kimse bulunmuyor.

İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Toledo sokakları bomboş

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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