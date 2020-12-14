Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler

İspanya'da 2 kadın, kısıtlama saatlerinde dışarı çıkarak bir süs havuzunun içinde bikinileriyle dans etti. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler kadınlardan birini evde birini de partide yakaladı.

Seville'de iki bikinili kadının süs havuzunda bikini ile kalça dansı yaptıkları anlara ait bir videonun sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine soruşturma açıldı.

KISITLAMAYI DELDİLER

Polis, sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde, sabaha karşı saat 4:30'da çekilen videoda dans eden iki kadının Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bulunması için çalışma başlattı.

KADINLARDAN BİRİ PARTİDE BULUNDU

Polis, saat 22:00 ile 07:00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle aradıkları kadınlardanbirinin evini tespit edildi. Gözaltına alınan kadına para cezası verildi.

Diğer kadınının yakalanıp gerekli ceza alması için kadının sosyal medya hesabına bakan polis, kadının Instagram hesabından bir apartman dairesinde katıldığı partiden fotoğraf paylaştığını görünce katılan misafirlerin yakalanması için çalışmalara başladı.

PARTİDEKİLERE TEST YAPTILAR

Partiye katılan kişilerin önce test sonuçlarına bakıldı. Pozitif olanların sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve partiye katılanlara ceza verilmesi bekleniyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Yardımcısı Juan Carlos Cabrera, kadınların sergilediği davranışın sorumsuzluk olduğunu ve olay ile ilgili açılan soruşturmayı yakında takip ettiklerini söyledi.