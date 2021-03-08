İspanya'da kadına yönelik şiddet son 17 yılda 1000'den fazla can aldı

İspanya'da son yıllarda en çok tartışılan toplumsal sorunlardan biri olan kadına yönelik şiddet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha ülke gündemine geldi.

İspanya'da son yıllarda en çok tartışılan toplumsal sorunlardan biri olan kadına yönelik şiddet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha ülke gündemine geldi.

Eşitlikler Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 45'i geçen yıl olmak üzere 2003-2020 yıllarında erkek arkadaşı veya kocası tarafından öldürülen kadınların sayısının 1082 olduğu bildirildi.

Son 17 yılda, erkeklerin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların 37'sinin reşit olmadığı ayrıca 305 çocuğun da yetim kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca 1 Ocak 2007'den bu yana şiddete maruz kaldığı için suç duyurusunda bulunan kadınların sayısının 2 milyona yaklaştığını, bunlardan 504 bin 619'unun koruma programlarına alındığını duyurdu.

DYM adlı şirketin yayımladığı verilerde ise 2020 yılında, İspanya'daki kadınların yüzde 7'sinin fiziksel veya psikolojik şiddete uğradığının belirtilmesi dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddete karşı son yıllarda ciddi kampanyalar yürüten sol hükümet, bu sorunu toplumun "kanayan en büyük yarası" olarak görüyor.

Bu yılki gösteriler yasaklandı ya da kısıtlandı

Diğer yandan İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl yüksek katılımla yapılan gösteriler bu yıl Kovid-19 salgınından dolayı ya yasaklandı ya da katılım sayıları düşürülerek kısıtlandı.

Geçen yıl, salgının henüz başlarına gelen bir dönemde hükümetin organizasyonuyla Madrid'de yapılan ve 250 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş, ülkede ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Geçen yılki gösteriye katılanlardan, aralarında Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona ile bazı kadın bakanların da olduğu çok sayıda kişide bir hafta sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti.

Başkent Madrid'de bu yılki Dünya Kadınlar Günü gösterilerinin yasaklanması kararı sivil toplum örgütlerinin itirazlarıyla Anayasa Mahkemesine kadar götürüldü.

Ancak mahkeme, Kovid-19 vakalarının yoğunluğundan dolayı bu yasağın kaldırılmasına izin vermedi.

Madrid'deki sivil toplum örgütleri, yürüyüş yapmadan, az katılımlarla kent merkezindeki farklı yerlerde toplanarak sembolik eylemler yaptı.

Ülkenin diğer büyük kentlerinde de küçük katılımlı gösteriler düzenlendi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan gösterilerin hiçbirine katılmayacağını açıkladı.

Bu arada Madrid'de, Frida Kahlo, Rosa Parks, Nina Simon gibi sanat dünyasında tanınan 15 feminist kadının figürlerinin olduğu duvar resimlerine, bu sabah üzerlerine boya atılarak saldırı yapıldı.

Vox partisi, söz konusu duvardaki kadın figürlerinin silinmesi için geçen ay Madrid belediyesinde bir girişim başlatmış ancak gelen siyasi ve sivil tepkiler sonrasında bu durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli