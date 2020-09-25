İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi

"Gelecek için Cuma Günleri" adlı gençlik hareketi, 75. BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de meclis binası karşısında oturma eylemi yaptı.