İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi
25.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:41
"Gelecek için Cuma Günleri" adlı gençlik hareketi, 75. BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de meclis binası karşısında oturma eylemi yaptı.
"Gelecek için Cuma Günleri" adlı gençlik hareketi, 75. BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de meclis binası karşısında oturma eylemi yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut