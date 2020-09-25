İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi

25.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:41

"Gelecek için Cuma Günleri" adlı gençlik hareketi, 75. BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de meclis binası karşısında oturma eylemi yaptı.

"Gelecek için Cuma Günleri" adlı gençlik hareketi, 75. BM Genel Kurul toplantıları vesilesiyle iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de meclis binası karşısında oturma eylemi yaptı.

İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi
İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi
İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi
İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akbulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Seda Sayan Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Babel Sörloth Can Bartu Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da ilkim değişikliğine karşı oturma eylemi - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 20:41:10. #1.15#
title