İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor - Haberler
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İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı Denizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor İspanya'nın güneyindeki La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından akarak denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladı.

- İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı

Denizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor

KANARYA ADALARI - İspanya'nın güneyindeki La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından akarak denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer, yanardağdan akarak 2 gün önce Atlantik Okyanusuna akmaya başlayan lavların 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladığını ve yakınlardaki yerleşim bölgelerinde hava kalitesine ilişkin endişelerin arttığını ifade etti. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsüne (Involcan) göre suyla birleşen lavların sertleşmesi sonucu adanın kıyısında oluşan delta 20 hektara ulaştı. Lavlar adayı genişletirken, suyla birleşiminden sonra çıkan dumanları dağıtan rüzgarların yönünde olası bir değişiklik beklendiği, yarından itibaren havada yoğun kükürt kokusu hissedilebileceği konusunda uyarı yapıldı. Ulusal Toksikoloji Araştırma Enstitüsü'ne göre Tazacorte bölgesinde dün öğleden sonra ilk kez kükürt dioksit seviyeleri yükselirken, Santa Cruz de La Palma'da da kül parçacıklarının yoğunluğu arttı.

Yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor

İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor

İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor

İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor
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Haber: İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladıDenizdeki lavlar La Palma Adası'nı genişletiyor - Haberler
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