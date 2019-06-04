İspanya Anayasa Mahkemesi, Franco'nun naaşının taşınması kararını erteledi

İspanya'da Anayasa Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun naaşının iç savaşta ölenlerin toprağa verildiği başkent Madrid'deki anıt mezardan 10 Haziran'da çıkarılması kararını erteledi.

Mahkeme erteleme kararına gerekçe olarak, Franco'nun ailesinin yaptığı itirazın henüz sonuçlanmamasını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle