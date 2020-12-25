İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
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İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

25.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:13

İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürümesi İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Anıtkabir'e girişi Mozeleye çiçek bırakılması Saygı duruşu İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçilmesi Cumhurbaşkanlığı,...

İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürümesi

İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Anıtkabir'e girişi

Mozeleye çiçek bırakılması

Saygı duruşu

İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçilmesi

Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakılması

Saygı duruşu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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