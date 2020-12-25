İsmet İnönü vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürümesi İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Anıtkabir'e girişi Mozeleye çiçek bırakılması Saygı duruşu İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçilmesi Cumhurbaşkanlığı,...
İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürümesi
İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Anıtkabir'e girişi
Mozeleye çiçek bırakılması
Saygı duruşu
İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçilmesi
Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakılması
Saygı duruşu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren