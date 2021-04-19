İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur neden öldü?
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İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur neden öldü?

İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur neden öldü?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü olay sonrası İsmail Uygur neden öldü ve İsmail Uygur kimdir konuları merak edildi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti. Siyaset dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası İsmail Uygur kimdir ve İsmail Uygur neden öldü, konular araştırıldı. Peki, İsmail Uygur kimdir?

İSMAİL UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

6 Mart günü İsmail Uygur ailesinin oturduğu apartmanda yangın çıkmış; belediye başkanı, eşi ve oğullarının da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti. 14 Nisan'da solunum rahatsızlığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti.

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı. Uygur, 19 yıldır Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçildi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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