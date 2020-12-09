İsmail Türüt kimdir, nereli? Demet ile Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları, türküleri neler?
Türküleriyle tanınan ve isminden yıllardır söz ettiren İsmail Türüt, Demet ile Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk oluyor. Ünlü türkücü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İsmail Türüt kimdir, nereli? İsmail Türüt şarkıları, türküleri neler? İsmail Türüt kaç yaşında, evli mi?
Ekranların tanıdık ismi türkücü İsmail Türüt sadece şarkılarıyla değil açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Son olarak katıldığı programla ile gündeme gelen İsmail Türüt hakkında İsmail Türüt kimdir, İsmail Türüt kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.
İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?
8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.
1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.
İSMAİL TÜRÜT ŞARKILARI, TÜRKÜLERİ
Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı - Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Sosyete Kızı Suzan
Mahkeme
Reis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım - Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
Dört Mevsim (2014)