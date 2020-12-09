İsmail Türüt kimdir, nereli? Demet ile Alişan'ın konuğu İsmail Türüt şarkıları, türküleri neler?

Türküleriyle tanınan ve isminden yıllardır söz ettiren İsmail Türüt, Demet ile Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk oluyor. Ünlü türkücü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İsmail Türüt kimdir, nereli? İsmail Türüt şarkıları, türküleri neler? İsmail Türüt kaç yaşında, evli mi?

Ekranların tanıdık ismi türkücü İsmail Türüt sadece şarkılarıyla değil açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Son olarak katıldığı programla ile gündeme gelen İsmail Türüt hakkında İsmail Türüt kimdir, İsmail Türüt kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

İSMAİL TÜRÜT ŞARKILARI, TÜRKÜLERİ

Laz Uşağı

Şenayım

Lazmısın Çerkezmisin

Komşu Kızı - Ayrılık Acısı

Ondan Kaynana Olmaz

Çay Güzeli

Güzellere Bayram Var

Hamsi

Kara Sevdalı Fatma

Zorla Güzellik Olmaz

Oy Canan

Akıllı Ol

Hamsi Gözlüm

Sosyete Kızı Suzan

Mahkeme

Reis -Kaderi Ben Yazmadım

Yakışır

Gönül Yarası

Oy Gelin

Davacıyım - Belalı Damat

Karadeniz Sofrası

Kriz

Piryoz

Piryoz 2

Deli Zekiye

Dünya Tatlısı

Kırktan Sonra

Dört Mevsim (2014)