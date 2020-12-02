İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu
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İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu

02.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiaları basına yansırken, gazeteci İsmail Küçükkaya olayın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Küçükkaya canlı yayında suikast girişimi bilgisine dair belgeden bahsetti ve devletin gerekli birimlerinin çalıştığını söyledi. Öte yandan İmamoğlu'nun ekibinin de uyarıldığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak IŞİD liderleri tarafından suikast emri verildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü haberleri yalanlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Derecelendirmeye göre operasyonlar yapılır, böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU VE EKİBİ UYARILDI"

Konuyu 'Çalar Saat' adlı programına taşıyan gazeteci İsmail Küçükkaya konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Küçükkaya, suikast girişimi bilgisine dair belgeyi canlı yayında okudu. Küçükkaya, devletin gerekli birimlerinin çalıştığını ve İmamoğlu ile ekibinin uyarıldığını söyledi.

Küçükkaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine konuk olmadan önce İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından kendisinin güvenlik konusunda dair bilgilendirildiğini söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Dün basına yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için suikast girişimi planladığı iddia edilmişti. Olay gündeme bomba gibi düşerken Emniyet Genel Müdürlüğü ilk yaptığı açıklamada iddiaları yalanlanlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Derecelendirmeye göre operasyonlar yapılır, böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" demişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da yaptığı açıklama ile suikast girişimi bilgisini doğruladı. Ongun, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır" dedi.

İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu
Haber Yorumları (1)
VATAN: Yalan kocaman yalan
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