İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiaları basına yansırken, gazeteci İsmail Küçükkaya olayın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Küçükkaya canlı yayında suikast girişimi bilgisine dair belgeden bahsetti ve devletin gerekli birimlerinin çalıştığını söyledi. Öte yandan İmamoğlu'nun ekibinin de uyarıldığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak IŞİD liderleri tarafından suikast emri verildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü haberleri yalanlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Derecelendirmeye göre operasyonlar yapılır, böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU VE EKİBİ UYARILDI"

Konuyu 'Çalar Saat' adlı programına taşıyan gazeteci İsmail Küçükkaya konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Küçükkaya, suikast girişimi bilgisine dair belgeyi canlı yayında okudu. Küçükkaya, devletin gerekli birimlerinin çalıştığını ve İmamoğlu ile ekibinin uyarıldığını söyledi.

Küçükkaya ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine konuk olmadan önce İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından kendisinin güvenlik konusunda dair bilgilendirildiğini söyledi.