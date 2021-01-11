İsmail Küçükkaya Çalar Saat konuğu: Harun Ağca kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Harun Ağca hayatı ve biyografisi nedir?

İsmail Küçükkaya Çalar Saat konuğu: Harun Ağca kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Harun Ağca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA ÇALAR SAAT KONUĞU: HARUN AĞCA KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde aldığı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ile 2006 yılında uzman oldu. Karaman Devlet Hastanesi'nde Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'nü, GATA Haydarpaşa Askeri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askerlik hizmetini tamamladı.

2012 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktadır.2016 yılında Doçent unvanı aldı. Şu ana kadar 25' ten fazla ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi, bir kitabı, çeşitli kitap bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 25 ten fazla bildirisi, 50 den fazla aldığı atıf vardır.