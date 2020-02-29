İsmail Keleş'ten bronz madalya
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.
29.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:05
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkeklerde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.
Polonya'nın Wrocklaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcu İsmail Keleş, bronz madalyanın sahibi oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA