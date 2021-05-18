İsmail Kara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Kara'nın hayatı ve biyografisi!
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İsmail Kara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Kara'nın hayatı ve biyografisi!

İsmail Kara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Kara'nın hayatı ve biyografisi!
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Son dönemde merak edilen isimler arasında yer alan İsmail Kara birçok kişi tarafından internette aranmakta. Peki İsmail Kara kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İsmail Kara'nın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sosyal bilimler ödülü alan İsmail Kara, son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki İsmail Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İsmail Kara ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSMAİL KARA KİMDİR?

Türk ilahiyatçı İsmail Kara, 1955 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi (1986). Yüksek İslâm Enstitüsü'nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları'nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980'den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, "İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914" başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuştur. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kardeşidir.

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İsmail Kara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Kara'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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