İsmail Kahraman'dan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de yer aldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, İsmail Kahraman'a el dokuması seccade, Kahraman da Başkan Büyükkılıç'a Meclis Başkanlığı döneminde bastırdığı iki ciltlik Osmanlı Devlet Tarihi eserini hediye etti. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Kahraman, "Kendisiyle arkadaş olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyduğum değerli dava insanı, hizmet ehli, muhterem Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendi ile Kayseri ve ülke meselelerini mütalaa ettik. Belediyecilikte engin tecrübe sahibi değerli başkanımızın, kazandırdığı hizmetlere yenilerini katacağına inancım tamdır. Kendisine ve şahsında çalışma arkadaşlarına tebriklerimi ve hayırlı başarı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Hak muvaffak kılsın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA

- Kayseri