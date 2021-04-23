İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü

2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve günler sonra "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran'la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün magazin habercileri tarafından görüntülendi.

2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve günler sonra "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran'la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün magazin habercileri tarafından görüntülendi. Tatilden dönen çift, ellerinde valizlerle Cihangir'de objektife yansıdı.

KEYİFLER YERİNDE

Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yönelen sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti. Merve Çağıran, ilişkileri ilk ortaya çıktığında kendisi için yapılan "yuva yıkan kadın" yorumlarına "Birlikteliğimiz iyi, süper gidiyor. Hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" diye yanıt vermişti.

Kaynak: Hürriyet