İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü
Hürriyet - Haberler | Magazin

2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve günler sonra "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran'la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün magazin habercileri tarafından görüntülendi.

2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve günler sonra "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran'la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün magazin habercileri tarafından görüntülendi. Tatilden dönen çift, ellerinde valizlerle Cihangir'de objektife yansıdı.

KEYİFLER YERİNDE

Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yönelen sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti. Merve Çağıran, ilişkileri ilk ortaya çıktığında kendisi için yapılan "yuva yıkan kadın" yorumlarına "Birlikteliğimiz iyi, süper gidiyor. Hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" diye yanıt vermişti. 

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 08:37:04. #1.14#

title