İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'dan yeni fotoğraf
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İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'dan yeni fotoğraf

01.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:09
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'dan yeni fotoğraf

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra ikilinin birlikteliği ortaya çıkınca, Hacıoğlu, 'ihanet' iddialarıyla konuşulmuştu.

Hacıoğlu 'ihanet' iddialarına, 'İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir. Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize... Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık, karşılıklı anlaşarak boşandık' mesajlarıyla cevap vermişti.

Aşklarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile birlikte verdiği ayna pozunu paylaştı. Birlikteliklerini gözler önüne sermeye devam eden ikilinin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Kaynak: Hürriyet

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